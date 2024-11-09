[ワシントン ８日 ロイター] - 米司法省は８日、イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」が支持するトランプ前米大統領の暗殺計画に関与したとしてイラン在住のファルハド・シャケリ容疑者を起訴したと明らかにした。司法省によると、同容疑者は２０２４年１０月７日にトランプ氏殺害計画を提出するよう指示されたが、提出しなかったという。シャケリ容疑者は米国に住んでいたが、強盗の罪で服役し０８年に国外退去処分となった。