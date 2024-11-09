藤井聡太竜王に佐々木勇気八段が挑戦する第３７期竜王戦七番勝負は第３局を終えて、藤井竜王が２勝１敗で先行した。このまま藤井竜王が４連覇を果たすのか、佐々木八段が初タイトル獲得に向けて巻き返すのか。各局の立会人らが戦いの軌跡を振り返るとともに、第３局を担当した福崎文吾九段と畠山鎮八段がシリーズ後半戦を展望した。（東京文化部星野誠、大阪文化部渡辺達治）立会人、新聞解説の棋士が見た第１〜３局第１局…