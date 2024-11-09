自民党本部に男が火炎瓶を投げ込み、車で総理官邸の柵に突っ込んだ事件で、警視庁公安部は現行犯逮捕された男を殺人未遂の疑いなどで再逮捕しました。【映像】逮捕された男臼田敦伸容疑者（49）は10月、自民党本部前で、殺意をもって機動隊員らに向かって点火した火炎瓶5本を投げたとして、殺人未遂や火炎瓶処罰法違反の疑いなどがもたれています。警視庁公安部によりますと、臼田容疑者はこれまでに、総理官邸の前の柵に車