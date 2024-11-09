【東京マルイフェスティバル 2024】 開催期間：11月9日（10時～18時）～10日（10時～16時30分） 場所：ベルサール秋葉原 1F 東京マルイは、11月9・10日に開催中の「東京マルイフェスティバル 2024」にて、BBエアーリボルバー「M1851」を発表した。 本商品は、コルトが1851年に展開したパーカッションリボルバ&