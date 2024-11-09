プロ野球・西武は8日、ドラフト7位で交渉権を得た千曲川硬式野球クラブ・古賀輝希選手との入団交渉後の記者会見を行いました。古賀選手は身長181?、体重88?、右投げ左打ちの内野手。2000年8月25日生まれの24歳です。古賀選手が所属する千曲川硬式野球クラブは、長野県小諸市に拠点を置き、2013年に発足した社会人クラブチーム。16年と21年に全日本クラブ野球選手権大会で準優勝を収めています。西武のアマチュア担当スカウトは「軸