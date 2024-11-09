午前6時前、インドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火が発生しました。気象庁が日本への津波の有無について調査しています。【映像】噴火の様子気象庁によりますと、日本時間の午前5時47分ごろ、インドネシアのフローレス島にあるレウォトビ火山で大規模な噴火がありました。レウォトビ火山では、7日の正午すぎにも大規模な噴火が起きています。2年前、南太平洋のトンガで火山が噴火した際は、気圧波による津波が日本に到