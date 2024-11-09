任期満了に伴う岐阜県知事選（来年１月９日告示、２６日投開票）に立候補を表明していた自民党の渡辺猛之参院議員（５６）＝岐阜選挙区＝は９日、出馬を断念すると発表した。同県美濃加茂市内で記者団の取材に応じ、「今後相当厳しい国会運営が見込まれる中、貴重な与党の議席を今は離れるべきではない」と理由を語った。知事選を巡っては、現在５期目の古田肇知事（７７）が不出馬を表明。元内閣府官房審議官の江崎禎英氏（５