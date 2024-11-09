アメリカのトランプ次期大統領が、自身の1期目の政権でUSTR＝通商代表部の代表を務めたロバート・ライトハイザー氏に再登板を要請したとイギリスメディアが報じました。フィナンシャル・タイムズは8日、トランプ氏がライトハイザー氏に通商代表の再登板を要請したと報じました。ライトハイザー氏は1期目のトランプ政権で日米貿易協定の交渉を主導するなど、対外強硬派として知られています。トランプ氏は選挙中にアメリカ国内の製