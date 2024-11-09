【明治安田J1リーグ第36節】2024年11月9日(土)14:00キックオフ鹿島アントラーズ(4位/57pt) vs 名古屋グランパス(10位/46pt)[県立カシマサッカースタジアム]◆1つでも上へ、ACLも見える【鹿島アントラーズ】前節はアウェイで川崎フロンターレと対戦し、1-3で勝利。4位をキープし残り4試合に臨むこととなる。勝ちきれない試合が６試合続いた中、監督交代にも踏み切ったチームは優勝こそ遠のいてしまったが、3位以内は目指せる状況。