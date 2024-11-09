お笑いコンビ・くりぃむしちゅーの有田哲平（53）が8日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。海外旅行の思い出を明かした。独身時代、年に3回は旅行で海外を訪れていた有田。アンタッチャブル・山崎弘也を連れて行くことが多く「ゴルフで旅行行く時はザキヤマとかだったかな。ほとんどザキヤマ」と話した。山崎とおぎやはぎ・矢作健で、フロリダのディズニーワールドに足を運んだことも。「