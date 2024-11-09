元ＨＫＴ４８で女優の田中美久が８日に自身のＳＮＳを更新。出演ドラマのオフショットを披露した。女優・橋本環奈が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「おむすび」（月〜土曜・午前８時）に出演している田中。インスタグラムで「朝ドラ「おむすび」はしかんさんと応援してる次週もお楽しみにいけいけよんさま！！！！！！からの〜ちょーあげーーーーー」と番組の告知をすると、出演時のギャルメイクが施された状態でのオフシ