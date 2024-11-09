ベルギー１部シントトロイデンに所属する日本代表ＤＦ谷口彰悟（３３）が８日（日本時間９日）にホームで２―１と勝利したメヘレン戦で負傷し、２０２６北中米Ｗ杯アジア最終予選に臨む日本代表への参加が絶望的となった。谷口は前半１１分にロングボールを追いかけて相手選手と並走中に足を痛めてピッチに倒れ込むと、左足首付近を抑えて苦悶の表情。１４分にチームスタッフ２人の肩を借りてピッチを後にした。試合後、フェリ