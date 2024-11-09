旧ビッグモーターの店舗＝2023年7月、福岡県春日市中古車販売大手ビッグモーター（BM）の保険金不正請求を巡り、旧BMから訴訟対応などを引き継いだ「BALM（バーム）」が、自動車を修理した一部顧客に500円分のクオカードを送る方針を決めたことが9日、関係者への取材で分かった。不正の有無にかかわらず、混乱を引き起こしたことへの「おわび」の位置付けとみられる。対象は、売上高のノルマが厳しくなり不正が横行したとされ