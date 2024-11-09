ＪＲＡは９日、明日１０日の京都競馬５レースでデビューする予定だったアルマデオロ（牡２歳、栗東・清水久詞厩舎、父レイデオロ）が感冒のため、枠順発表前に出走を取り消したと発表した。アルマデオロは１７年の有馬記念を始め、Ｇ１を７勝した名馬キタサンブラックの半弟。ひとつ上の兄には青葉賞を勝ったシュガークンがいる。鞍上は兄の主戦である武豊騎手を予定し、新馬戦でも評判の一頭となっていた。