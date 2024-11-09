2024年11月16日放送の「ぶらり途中下車の旅」は半蔵門線の旅。旅人は、田山涼成。半蔵門線若者に人気の渋谷、表参道を抜けて永田町、九段下と皇居の周辺を通過し、東京スカイツリーでにぎわう押上まで続きます。全長16.8キロ、全14駅。古今の趣が感じられる路線です。田山涼成1951年8月9日生まれ。愛知県名古屋市出身。俳優として舞台・テレビドラマ・映画と精力的に活躍。演技の幅が広く、持ち前の温厚な人柄から影のある悪役まで