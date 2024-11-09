日産自動車は8日、『フェアレディZ』2025年モデルと高性能モデル『フェアレディZ NISMO』を発表し、2025年2月から発売する。【写真】ボディカラーひとつで印象がガラっと変わる…日産『フェアレディZ』2025年モデルカラーバリエーション『フェアレディZ』は、長年愛され続けるスポーツカーで、パワフルな走行性能と精緻なデザインが特徴だ。今回の2025年モデルでは、新たにワンガンブルー、ミッドナイトパープル、バイブラント