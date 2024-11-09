自民党が先月行われた衆院選で非公認の候補者の支部へ2000万円を支給した問題で、返還の意思を示していた細田健一氏が、党本部から返還を断られたことがわかりました。自民党本部は先月投開票された衆院選で、政治資金問題を巡り非公認とした候補者が代表を務める政党支部に、公認候補と同じ額の2000万円を支給したとして批判を浴びていました。党から非公認とされ、新潟2区から無所属で出馬した細田健一氏は支部への支給金を選挙