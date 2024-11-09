2024年11月9日放送の「ぶらり途中下車の旅」は武蔵野線の旅。旅人は、横山由依。武蔵野線武蔵野線は、東京・府中市の『府中本町駅』から埼玉県を経由し、千葉県の『西船橋駅』を結びます。東京駅・海浜幕張駅までは、京葉線の乗り入れ区間となっています。山手線の外側を環状に結ぶ「東京メガループ」のひとつで、他の路線と多くつながり、今後の発展が楽しみな路線です。今週の旅人：横山由依1992年12月8日生まれ京都府出身。20