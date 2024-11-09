8日午後5時ごろ、佐渡市内で69歳の男が運転する軽トラックが、車道を横断していた89歳の女性をはねる事故がありました。女性は死亡し、警察は運転していた男を過失運転致傷の現行犯で逮捕しました。事故があったのは佐渡市両尾の宇賀神社前のバス停付近です。8日午後5時2分ごろ、車道を北から南に向かって横断していた佐渡市両尾の無職・福島ノリエさん（89）が、佐渡市豊岡の無職の男（69）が運転する軽トラックにはねられました