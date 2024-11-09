気象庁は、鹿児島県の与論町に大雨特別警報を発表しています。与論町では降り始めからの雨量が、1日半で、年間総雨量の3分の1に相当する600ミリ以上に達しています。低い土地の浸水・土砂災害に最大級の警戒をしてください。9日午前9時半時点のです。 【25棟が床上・床下浸水】 与論町によりますと、町内でこれまでに、床上浸水が18棟、床下浸水が7棟、道路の冠水が31か所で発生しているということです。与論町内の商店では、店