[11.8 ベルギー・リーグ第14節 シントトロイデン 2-1 メヘレン]シントトロイデンの日本代表DF谷口彰悟が8日のベルギー・リーグ第14節メヘレン戦(○2-1)で負傷交代を余儀なくされた。3バックの中央でスタメン出場した谷口は前半11分、裏へのロングボールに対応しようとした際に左足首を痛めて転倒。スタッフ2人に両肩を支えられ、足を引きずりながらピッチを退いた。そのまま谷口は前半14分に途中交代。GK小久保玲央ブライア