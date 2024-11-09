[11.8 ブンデスリーガ第10節 ウニオン・ベルリン 0-0 フライブルク]ブンデスリーガ第10節が8日に行われ、MF堂安律が所属する6位フライブルクは敵地で7位ウニオン・ベルリンと0-0で引き分けた。2試合連続ドローで3戦勝ちなし(2分1敗)。堂安は右サイドハーフで先発出場し、90分間プレーした。フライブルクは前半21分にPKのチャンスを迎えたが、MFビンチェンツォ・グリフォのシュートはGKに止められ、先制とはならない。その後も