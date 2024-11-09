阪神の前監督、岡田オーナー付顧問が9日、秋季キャンプの高知県安芸市営球場を訪問した。トレーニングウエア姿でグランウンドに姿を見せ、藤川新監督と初のツーショット撮影に応じた。朝からぎっしり詰まったスタンドから拍手が起きた。この日は午後1時から紅白戦が行われる。6日の会見では、秋季キャンプ中の紅白戦について持論を展開していた。「俺は秋に紅白戦なんか、全然、意味ないと思うけどな。何を評価すんの？2月に