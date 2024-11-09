「フィギュアスケート・ＮＨＫ杯」（９日、国立代々木競技場第一体育館）午後のフリーに向けて男子の公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）首位で今季のグランプリ（ＧＰ）シリーズ初戦の鍵山優真（２１）＝オリエンタルバイオ・中京大＝が、２連覇に向けて氷の感触を確かめた。大会前日の練習では習得中の４回転ルッツを着氷し、ＳＰでも４回転２種を着氷。好調ぶりをアピールしてきたが、この日の練習はジャンプに