俳優の広末涼子さんが自身のインスタグラムで、巧みな秋コーデを披露しました。【写真を見る】【広末涼子】「あたたかくしてご自愛ください」巧みな秋コーデで癒しのメッセージ広末さんは、細かいチェック柄の襟のトレンチコートの上に、緑のチェック柄のメンズシャツや赤のチェック柄のワンピース、そしてチェックのブランケット生地のチュニックを、無造作に重ね着して “複数のチェック柄を合わせて自然に見せる” という巧みな