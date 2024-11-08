資生堂のブランド「SHISEIDO」が、ブランド初の旗艦店「SHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STORE」を10月31日に閉店した。公式サイトでは「諸般の事情により」と記載している。 【画像をもっと見る】 SHISEIDO GLOBAL FLAGSHIP STOREは、2020年7月にオープン。グローバルブランドであるSHISEIDOの世界観および研究知見を元にしたスキンケア情報などを発信しながら、ビューティコンサルタントとのリアルなコミュニケーションで、ブラン