堂本光一は、舞台で共演するジュニア内ユニット「Go！Go！kids」の松浦銀志の親が、自身より年下と知り、卒倒（笑）堂本光一、「Endless SHOCK 」“最後の初日”！「皆さんのために頑張ろうということが全て」すかさず、「ふぉ〜ゆ〜」が駆け寄り、福田悠太が心臓マッサージ越岡裕貴に支えられてどうにか立ち上がれました！