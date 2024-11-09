弁護士の紀藤正樹氏が８日、自身の「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志が、文芸春秋社らに約５億５０００万円の損害賠償などを求めた訴訟を取り下げたことに困惑した。松本は昨年１２月、過去の会食で女性に肉体関係を迫ったと週刊文春に報じられ、芸能活動を休止し、今年１月に文春側を提訴していた。しかし今月８日、「強制性の有無を直接に示す物的証拠はないこと等を含めて確認いたし