『かき氷専門店 神乃氷(かみのこおり)』は、名古屋市北区清水のSAKUMACHI商店街にあるかき氷店です。2024年6月、千種区の覚王山から移転しました。かき氷は、薄くふわっと口どけなめらかになるよう削り方にもこだわり、全国各地から厳選した食材を使い、見た目も華やかで一杯で満足できるようになっています。一番人気は「ストロベリークリームチーズ」です。濃厚なミルク氷に、特製ストロベリーソ