与党・国民の力の韓東勲（ハン・ドンフン）代表からいわゆる「漢南洞（ハンナムドン）７人会」と呼ばれたカン・フン元大統領室政策広報秘書官はこの日、韓国観光公社社長候補志願を自ら撤回した。カン氏は「その秘書官らは一緒に食事もしたことがないのに、いつのまにか私は『７人会』の一員になった」としながらも「大統領の国政運営の負担を少しでも減らして国政刷新の踏み石になれるのならその道を歩む」と立場を表した。前日は