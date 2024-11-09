尹錫悦（ユン・ソクヨル）韓国大統領の国民向け談話および記者会見の翌日の８日、尹大統領の国政支持率が１７％という世論調査の結果が出てきた。韓国ギャラップが５−７日に調査をし、この日に結果を公開した世論調査で、尹大統領の職務遂行に対する肯定的な評価は就任後最も低い１７％となった。前週は１９％だった。否定的な評価は７２％から７４％に増え、過去最高となった。職務遂行を否定的に評価する理由は金建希（キム・ゴ