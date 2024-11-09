『ハイキュー‼』×SVリーグコラボ連載（13）日本製鉄堺ブレイザーズ上村琉乃介（連載12：日本製鉄堺ブレイザーズ安井恒介は田中龍之介の言葉で気持ちを奮い立たせる＞＞）（ｃ）古舘春一／集英社（連載12＞＞）礼儀正しく、腰も低く、真面目な性格なのだろう。インタビューでも、年長者が座るまで決して先には座らない。発する言葉も謙虚だった。しかし、上村琉乃介はこう宣言した。「日本一になりたい」野心を隠