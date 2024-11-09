岐阜県知事選への立候補を取りやめると明らかにした自民党の渡辺猛之参院議員＝9日午前、岐阜県美濃加茂市自民党の渡辺猛之参院議員（56）＝岐阜選挙区＝は9日、任期満了に伴う来年1月の岐阜県知事選への立候補を取りやめると明らかにした。衆院選の結果を踏まえ「党に厳しい審判が下された。県内でただ1人の与党の参院議員として、どうすべきかをいろんな方に相談しながら考えた」と説明した。同県美濃加茂市で記者団の取材に応