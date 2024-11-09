「阪神秋季キャンプ」（９日、安芸）岡田彰布オーナー付顧問（６６）が午前１０時１分に球場に到着。トレーニングウエアで登場した。今季限りで監督を退任し、オーナー付顧問に就任。体調不良から回復し、１０月１３日のＣＳファーストＳ・ＤｅＮＡ戦（甲子園）以来約１カ月ぶりにファンの前に姿を見せた。施設内でアップを見届けた後、スタンドの拍手に迎えられ、グラウンドへ。藤川新監督とがっちり握手し、笑顔で写真撮