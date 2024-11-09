アメリカ・オンライン（AOL）のホームページが表示されたPC画面＝2006年（AP＝共同）エルウッド・エドワーズさん（米アナウンサー）米メディアによると、5日、脳卒中の合併症のため南部ノースカロライナ州の自宅で死去、74歳。インターネット初期に米プロバイダー、アメリカ・オンライン（AOL）でメール着信を知らせる「ユー・ガット・メール」の声を担当した。49年東部メリーランド州生まれ。ラジオ、テレビのアナウンサーやC