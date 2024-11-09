とちぎテレビ 障がい者向けグループホームの利用者から食材の費用を過大徴収したとして行政処分を受けた東京の大手運営会社「恵」が、全国で運営する事業所を兵庫県神戸市の企業に一括譲渡する方針を決めたことが分かりました。 これは厚生労働省が８日、発表したもので、栃木県をはじめ１２の都県で「恵」が運営するおよそ１００カ所のグループホームのほか、短期入所や生活介護、それに放課後等