アルジェリアサッカー連盟とサンテティエンヌは、ラシド・マフルフィ氏が11月8日に88歳で亡くなったと訃報を伝えた。1936年生まれのマフルフィ氏は、サンテティエンヌ史上2位となる通算得点記録を持つ名ストライカー。当時フランス領だったアルジェリアで生まれ、1957年にはフランス代表の一員として軍人ワールドカップ優勝を経験。1962年にアルジェリアが独立した後はアルジェリア代表としてプレーした。「帰化した国の代表でレジ