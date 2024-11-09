◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2024年11月9日東京・国立代々木競技場）男子の公式練習が午前8時50分から行われ、SP首位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が調整した。練習の中盤に4回転フリップを着氷。曲かけでは跳ばなかったが、それ以外のジャンプや振り付けなどを確認した。SP2位の三浦佳生（19＝オリエンタルバイオ・明大）、SP3位の壷井達也（シスメックス）も同じグループで調整。男