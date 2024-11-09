２歳の長女に睡眠薬入りのジュースを飲ませたとして、暴行罪に問われた広島県福山市の無職の母親（３０）の初公判が８日、地裁福山支部であった。母親は起訴事実を認め、検察側は懲役６月を求刑し即日結審した。判決は２６日。起訴状などによると、母親は８月８日未明、自宅で、長女を寝かしつけようと自身に処方された睡眠薬を入れたジュースを飲ませたとされる。長女は同日午前、児童相談所の職員に一時保護されたが、間もな