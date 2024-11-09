天皇皇后両陛下は大分県で行われる「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、9日午前、羽田空港を出発されました。天皇皇后両陛下は9日午前10時15分ごろ、羽田空港を出発されました。今回の訪問は、大分市などで行われる「全国豊かな海づくり大会」に出席されるためで、大分県訪問は皇太子時代の2018年「国民文化祭」と「全国障害者芸術・文化祭」の時以来6年ぶり、天皇皇后としては初めてとなります。9日午後は、国東市にあるマ