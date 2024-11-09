◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）男子フリーに向けた練習が午前に行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１０５・７０点で首位発進の鍵山優真（リエンタルバイオ・中京大）が最終調整。曲をかけた練習ではジャンプの乱れがあり、フリップ―ループの連続ジャンプを入念に跳ぶなど動きを確認した。大会２連覇に挑む鍵山は、ＳＰはノーミスで今季世界