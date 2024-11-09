◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）午前中に男子フリーに向けた公式練習が行われ、ショートプログラム（ＳＰ）で自身初の１００点超えを果たし、２位発進した三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は、曲かけで冒頭に４回転ループを組み込むも転倒。だがその後は４回転―３回転の連続トウループを降りるなどした。練習中には、少し着氷で乱れるも、