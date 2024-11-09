阪神・岡田彰布オーナー付顧問が９日、秋季キャンプ地の高知・安芸市営球場に到着した。この日は今キャンプ２度目の紅白戦が行われる予定で、観戦する。就任が発表された今月６日に「（技術）指導なんかせえへん。指導料もろてへんもん（笑い）。“口代”はもろてるけど（笑い）」と話していた前監督。まな弟子である藤川新監督を支えるため、本格始動する。