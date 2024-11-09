昭和から令和の最新作まで、親子で楽しめるウルトラマン主題歌集『ウルトラマンテーマソング・セレクションウルトラマンアーク』が新登場。歴代ウルトラマンたちを彩る楽曲をこのディスクで網羅しよう。『ウルトラマンアーク』は、子供たちの「夢見る力」を掻き立て、希望に満ちた明るい未来への架け橋となる作品を目指し「ウルトラマン」の世界観を通して世に贈り出す、明るくハートフルにして勇壮なヒーロー像を描く連続特撮