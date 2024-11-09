天皇皇后両陛下が大分県で開催される「第43回全国豊かな海づくり大会」の式典などに出席するため、午前10時すぎ、特別機で羽田空港を出発されました。両陛下が出席される「全国豊かな海づくり大会」は水産資源の保護管理や水産業の発展を目的に開催される行事です。最初の大会が1981年に大分県で開催されていて、今回、大分県では2度目の開催となります。両陛下は、きょうの午後、マコガレイなどの稚魚を育てている国東市の大分県