天皇皇后両陛下は「全国豊かな海づくり大会」への出席などのため、大分に向かわれました。9日午前10時ごろ、陛下とパンツスーツ姿の皇后さまは羽田空港で見送りの宮内庁幹部などと挨拶をした後、特別機で大分県へ出発されました。今回の訪問は1泊2日の日程で行われ、両陛下は10日、大分市や別府市で行われる定例の地方公務、「全国豊かな海づくり大会」の式典や放流行事に出席されます。両陛下そろって大分を訪れるのは6年ぶりで、