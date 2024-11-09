今回は大阪市内に住むカップルが登場。柔道整復師として働く38歳の夫の職場は、妻の母が社長、妻の父が院長を務めている整骨院。妻の両親の経営するのは、整骨院のほかにもデイザービス、不動産などの事業を手がける、大阪では有名なグループ会社だ。しかも3歳下の妻自身は、なんと医師！【写真】こちらが肉食系お嬢様の妻これは完全に、夫が社長令嬢を射止めた逆玉の輿…かと思いきや、妻を幼い頃から知る整骨院の受付スタッフさ