みなさんはお子さんの反抗期を経験したことはありますか？お子さんがまだ小さい方は、「その日がいつ来るか」と内心ドキドキしているかもしれませんね。さて今回の投稿者さんは、「どうやら甥っ子が反抗期に差しかかったらしい」と投稿をしてくれました。『その甥っ子は、高校2年生。上の子は名門大学に通っています。甥っ子は父親である私の弟から毎日「勉強したか？」と言われることが苦痛だと言っているそうです』上の子が名