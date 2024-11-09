JR九州によると、9日午前9時31分ごろ、鹿児島線箱崎〜吉塚間を走行中の上り快速列車(鳥栖午前8時50分発門司港行き)で車内非常ブザーが稼働した。この影響で同9時53分現在、同線上り線のダイヤが乱れている。