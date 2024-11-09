気象庁は9日午前7時5分、台風情報を発表した。同6時現在、フィリピン東にある熱帯低気圧が24時間内に台風へ発達する予報となっている。熱帯低気圧は中心位置が北緯14度35分、東経134度00分で西へ時速30kmで進んでいる。中心気圧1008hPa、中心付近の最大風速15m、最大瞬間風速23m。10日午前6時には台風になり、フィリピン方面に進む予想。今後の動きに中止が必要。